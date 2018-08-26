الرئيس الأفغانى يلتقى نظيرته الكرواتية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك

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التقى الرئيس الأفغانى أشرف غنى، اليوم الأحد، بنظيرته الكرواتية كولندا غرابار كيتاروفيتش، فى العاصمة الأفغانية كابول، حيث ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح القصر الرئاسى الأفغانى - فى بيان نقلته قناة (طلوع) الأفغانية - أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب عملية السلام التى يقودها الأفغان، وجهود وقف إطلاق النار، والحرب على الإرهاب والانتخابات.

ومن جانبها، أكدت رئيسة كرواتيا أن بلادها تقدر بشدة علاقاتها مع أفغانستان، وتسعى لتواصل تعاونها معها فى مجالات الاقتصاد والصحة والمشاريع الاجتماعية والثقافية والتنموية، داعية الرئيس الأفغانى لزيارة كرواتيا مع فريقه الاقتصادى وممثلين من القطاع الخاص لتعزيز التعاون بين البلدين.