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"الداخلية" تُعيد الجنسية المصرية لعشرة أشخاص بناء على طلبهم

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:44 م
"الداخلية" تُعيد الجنسية المصرية لعشرة أشخاص بناء على طلبهم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب عامر مصطفى
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قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إعادة الجنسية المصرية لعشرة أشخاص، بناء على نص الدستور، بعد طلبهم إعادة الجنسية إليهم مرة أخرى.

وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد وزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 قرر تُرد الجنسية المصرية لكل من المدرج أسمائهم بالبيان.

وجاءت الأسماء على النحو التالى "عاكف عبد الرحمن، ومحمد صبرى الشافى،  وسامح إبراهيم عباس،  ومحمد عبد الله على، وأحمد شريف محمود، و"عماد محمد أحمد، وعمرو محمد رشدى، ووجدى حكيم أندراوس، ويسرا مصطفى العطاونة، وهويدا أحمكد وجدى.


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