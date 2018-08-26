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الداخلية العراقية: اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" فى مدينة الموصل

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:20 م
الداخلية العراقية: اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" فى مدينة الموصل الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - : "إن فوج طوارئ الشرطة الرابع التابع لقيادة شرطة نينوى ألقى القبض على اثنين من عناصر داعش الإرهابية ، أحدهما يدعو إلى بيعة تنظيم داعش والقتال مع صفوفه المجرمة ضد القوات الأمنية والثانى يعمل فيما يسمى (أشبال الخلافة)".

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق تحرير الموصل من تنظيم "داعش" بالكامل.

 

 


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