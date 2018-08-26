video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شونة قمح فى مطحن فى المنصورة

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:10 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شونة قمح فى مطحن فى المنصورة الحماية المدنية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية، بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب، داخل مطحن السادات.
 
تلقى اللواء محمد حجى  مديرأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشونة قمح بمطحن السادات المقابل لحي شرق المنصورة.
 
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء بإشراف العميد أحمد مهدي، مدير إدارة الحماية المدنية، وبرئاسة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المطحن والمنازل المجاورة.
 
بالفحص تبين أن الحريق شب بمنطقة تجميع أجولة الخيش على مساحة 1000 متر من ضمن مساحة المطحن، والبالغ مساحته 6 آلاف متر، فيما أسفر الحريق عن احتراق 6 آلاف جوال خيش في باكية بمساحة 300 متر كانوا معدين للتعبئة.
 
وتوصلت تحريات الرائد محمد مطر، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، أن سبب الحريق إلقاء المواطنين قمامة ومخلفات بجوار المطحن، ويجري إشعالها، ما أدى إلى وصول النيران داخل المطحن.
 
وتسبب الحريق في احتراق الأجولة، فيما لم يسفر عن أى إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق شب داخل حظيرة مواشى فى الفيوم

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

حريق بشونة قمح

الحماية المدنية بالدقهلية




لا تفوتك
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة