الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شونة قمح فى مطحن فى المنصورة

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية، بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب، داخل مطحن السادات.

تلقى اللواء محمد حجى مديرأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشونة قمح بمطحن السادات المقابل لحي شرق المنصورة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء بإشراف العميد أحمد مهدي، مدير إدارة الحماية المدنية، وبرئاسة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المطحن والمنازل المجاورة.

بالفحص تبين أن الحريق شب بمنطقة تجميع أجولة الخيش على مساحة 1000 متر من ضمن مساحة المطحن، والبالغ مساحته 6 آلاف متر، فيما أسفر الحريق عن احتراق 6 آلاف جوال خيش في باكية بمساحة 300 متر كانوا معدين للتعبئة.

وتوصلت تحريات الرائد محمد مطر، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، أن سبب الحريق إلقاء المواطنين قمامة ومخلفات بجوار المطحن، ويجري إشعالها، ما أدى إلى وصول النيران داخل المطحن.

وتسبب الحريق في احتراق الأجولة، فيما لم يسفر عن أى إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.