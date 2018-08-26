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"التعليم" تعلن فتح باب التقدم لوظائف بمدرسة متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:55 م
"التعليم" تعلن فتح باب التقدم لوظائف بمدرسة متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف المتخصصة، للعمل بمدرسة متولى الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، سواء من العاملين بالمدرسة، أو العاملين بمدارس التعليم الفني والعام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ‎وهي مدرسة تقدم لسوق العمل تخصصات في مجال "إدارة المرافق والخدمات" المستحدث.
 
وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان، إن ذلك يأتى وفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفى إطار بروتوكول التعاون الموقع لتطوير مدرسة محمد متولى الشعراوي الصناعية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن آليات تنفيذ برنامج تطوير التعليم الفني، والذى يشمل إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعايير عالمية، لإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى، والعالمي بدءًا من العام الدراسي 2018/2019، وذلك ضمن (مبادرة صناع مصر).
 
وكشفت حبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم الفني والأمانة الفنية، عن مجموعة من المزايا المقدمة للعاملين بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، وقالت إنها كالتالى:  
 
أولًا: تقدم المدرسة  حوافز معنوية، ومادية شهرية مجزية عديدة ترتبط بالأداء.
 
ثانيًا توفر فرصة إضافية ممكنة للمشاركة بالعمل بمركز تدريب مهني.
 
ثالثًا: تقدم تدريبا تقنيا مستمرا عالي الجودة على مستوى دولي بمعرفة خبراء معتمدين.
 
رابعًا: توفر فرص للحصول على خبرات عملية، وإضافة تخصصات.
 
‎خامسًا: اعتماد دولي للمدرسة من هيئات بريطانية.
 
وأضافت، أن المميزات المقدمة للطلاب تتمثل في مميزات الانضمام لمنظومة التكنولوجيا التطبيقية الحديثة؛ وهى تقديم شهادة ذات جودة عالمية معترف بها دوليًا، ‎وتوفير فرص عمل بمجموعة شركات طلعت مصطفي للدارسين بعد التخرج، الحاق الطلاب بتخصصات جديدة وموسعة مثل إدارة المرافق والخدمات، التدريب العملي أثناء الدراسة بمجموعة شركات طلعت مصطفي، تقديم مكافآت للطلاب وفقًا للأداء.
 
‎جدير بالذكر أنه على الراغبين في التقدم للعمل، تقديم الطلبات علي البريد الإلكتروني Atechteachers@moe.edu.eg
 
ولمعرفة شروط التقدم والأوراق المطلوبة برجاء الاطلاع علي الرابط التالي:
 
http://www.moe.gov.eg/adv/TE%20Talaat%20Mostafa.pdf
 
يبدأ تلقى طلبات التقديم، حتى يوم الخميس 6 سبتمبر 2018، كما يمكن أيضًا للراغبين تقديم الملفات ورقيًا لمندوب التعليم الفني بالوزارة لتنسيق لجنة اختيار المعلمين بالمدرسة حتي نهاية مدة الإعلان، وسوف يتم تحديد موعد لعقد المقابلات الشخصية لاختيار المعلمين لاحقًا.
 
 
 
 

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