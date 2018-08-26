الأمن الأفغانى: مقتل أمير (داعش) بإقليم خراسان فى غارة شرق أفغانستان

/أ ش أ/

أفادت مصادر مطلعة فى مديرية الأمن الوطنى الأفغانية، اليوم الأحد، بأن سعد أرحابى أمير تنظيم (داعش) الإرهابى فى إقليم خراسان قتل فى غارة جوية أمس فى إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

وأضافت المصادر - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أنه تم قتل 9 أعضاء من (داعش) كانوا يرافقون أرحابي، الشهير بـ"أبو سيد أوراكزاي".. وأشارت المصادر إلى أنه تم شن الغارة الجوية بالقرب من قرية جانجل فى مقاطعة خوجياني.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار عطاء الله خوجيانى مقتل سعد أرحابي، وقال "إنه كان يقيم فى الأصل فى منطقة أوراكزاي، وتم تعيينه أميرا لإقليم خراسان بعد مقتل عبد حسيب لوجارى زعيم (داعش) السابق فى خراسان".

وذكر المكتب الإعلامى لحكومة الإقليم، فى بيان اليوم، أن الطائرة الأمريكية بدون طيار نفذت غارات جوية أيضا بالقرب من منطقة غانى خيل، موضحا أن ما لا يقل عن 3 مسلحين من (داعش) فى إقليم خراسان قتلوا جراء الغارات الجوية، وأصيب 3 آخرون.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والتنظيمات الإرهابية، ومن بينها الموالون لداعش فى خراسان، حتى الآن على هذه الأنباء.