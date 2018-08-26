اكتشاف مقبرة يعود تاريخها إلى أكثر من 1300 عام شمالى الصين

بكين (أ ش أ)

أعلن معهد بحوث الآثار الثقافية فى الصين العثور على مقبرة يعود تاريخها إلى أكثر من 1300 عام إبان فترة حكم أسرة "تانغ" الإمبراطورية (618-907)، وذلك فى مقاطعة خبى شمالى الصين.

وذكر المعهد - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الأحد، أن المقبرة تم اكتشافها فى موقع للبناء على عمق 6.7 متر تحت سطح الأرض، وتتألف من 4 أجزاء: دهليز المقبرة والباب والرواق وغرفة الدفن، مضيفا أنه تم اكتشاف أكثر من 70 قطعة من الآثار الثقافية القيمة والتى شملت تماثيل فخارية وتماثيل لخيول مصنوعة من الفخار الملون بالإضافة إلى نقوشات على شاهد المقبرة.

ويشير النقش على الشاهد إلى أن المقبرة تعود لمسؤول حكومى يدعى "يوان يي" وزوجته، وهو من سلالة "يوان شاو" الجنرال الشهير فى أسرة هان الإمبراطورية الشرقية (25-220).

وأكد معهد بحوث الآثار الثقافية أهمية المقبرة المكتشفة باعتبارها جزءا مهما من التراث التاريخى والثقافى، حيث تساهم فى دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتاريخية خلال حقبة أسرة "تانغ" الإمبراطورية.