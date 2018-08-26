اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفيتنامى غداً.. ومؤتمر صحفى بـ"الاتحادية"
طارق عامر: لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب
"التعليم" تعلن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة الأربعاء
"التضامن": 21 مليار جنيه تكلفة "تكافل وكرامة" منذ إطلاقه وحتى الآن
بيان للخارجية: سامح شكرى ورئيس المخابرات العامة يتوجهان إلى أديس أبابا
وصول أول رحلة رسمية ضمن الجسر الجوى لمصر للطيران لعودة الحجاج
الإسكان تحدد 30 يوما لحاجزى وحدات العاصمة الإدارية لاستكمال سداد الـ10%
اتفاق تعاون بـ243 مليون يورو مع كوريا الجنوبية لتوريد 32 قطارا للمترو
الصحة تخصص خط ساخن برقم 105 للإبلاغ عن تعرض الحجاج العائدين للأوبئة
رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى.. والأهلي يستبعد ميدو جابر من مواجهة كمبالا سيتى
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