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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:09 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

 

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفيتنامى غداً.. ومؤتمر صحفى بـ"الاتحادية"

صور أعرف كل حاجة (1)

طارق عامر: لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

صور أعرف كل حاجة (2)

"التعليم" تعلن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة الأربعاء

صور أعرف كل حاجة (3)

"التضامن": 21 مليار جنيه تكلفة "تكافل وكرامة" منذ إطلاقه وحتى الآن

صور أعرف كل حاجة (4)

بيان للخارجية: سامح شكرى ورئيس المخابرات العامة يتوجهان إلى أديس أبابا

صور أعرف كل حاجة (5)

وصول أول رحلة رسمية ضمن الجسر الجوى لمصر للطيران لعودة الحجاج

صور أعرف كل حاجة (6)

الإسكان تحدد 30 يوما لحاجزى وحدات العاصمة الإدارية لاستكمال سداد الـ10%

صور أعرف كل حاجة (7)

اتفاق تعاون بـ243 مليون يورو مع كوريا الجنوبية لتوريد 32 قطارا للمترو

صور أعرف كل حاجة (8)

الصحة تخصص خط ساخن برقم 105 للإبلاغ عن تعرض الحجاج العائدين للأوبئة

صور أعرف كل حاجة (9)

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى.. والأهلي يستبعد ميدو جابر من مواجهة كمبالا سيتى

صور أعرف كل حاجة (10)


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السيسي

وصول الحجاج

قائمة الاهلى

انسحاب الزمالك

مصر وفيتنام




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