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اعتقال 7 أشخاص أثناء مشاجرات عند تمثال جرى إسقاطه فى نورث كارولاينا

الأحد، 26 أغسطس 2018 08:52 ص
اعتقال 7 أشخاص أثناء مشاجرات عند تمثال جرى إسقاطه فى نورث كارولاينا الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
(رويترز)
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قالت مسؤولة بجامعة إن الشرطة فى ولاية نورث كارولاينا الأمريكية ألقت القبض على سبعة أشخاص السبت، أثناء مشاجرات داخل حرم جامعى أسقط فيه متظاهرون الأسبوع الماضى تمثالا لجندى اتحادى.

وقالت كارلى ميلر المتحدثة باسم جامعة نورث كارولاينا فى تشابل هيل فى رسالة بالبريد الإلكترونى إن معظم المعتقلين يواجهون تهما بالاعتداء.

وجاء احتجاج اليوم بعد احتجاج أكبر الاثنين الماضى، أحاط خلاله نحو 300 متظاهر بنصب (سايلنت سام) التذكارى، الذى شيد عام 1913 تخليدا لذكرى جنود الجيش الاتحادى الذين كانو يؤيدون العبودية فى الحرب الأهلية الأمريكية، واستخدموا الحبال فى إسقاطه.

وهذه الواقعة هى الأحدث فى سياق حملة ضد رموز الحرب الأهلية يقوم بها معارضون يقولون إنهم يمجدون تراث العبودية والعنصرية فى جنوب الولايات المتحدة. ويعتبر المؤيدون مثل هذه الأنصبة شعارات فى التاريخ الأمريكى.

وقال متحدث باسم شرطة الجامعة الجمعة، إن ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم أسقطوا تمثال (سايلنت سام) يواجهون جنح تخريب وتشويه معلم عام.

 


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الشرطه الامريكيه

اسقاط تمثال فى نورث كارولاينا

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