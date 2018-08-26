استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

واصلت مديرية أمن الغربية، بالاشتراك مع مجالس المدن والأحياء، الحملات المكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وأملاك الرى والرقعة الزراعية، ضمن حملات الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وقاد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، حملة لإزالة التعديات على أملاك الرى الواقعة على بحر شبين بالمحلة الكبرى، بالاشتراك مع مجلس مدينة المحلة برئاسة المحاسب أحمد عبد السميع رئيس المدينة، شارك فى الحملة اللواء محمد أنور نائب المدير لقطاع المحلة.

ودعمت مديرية الأمن الحملة بتشكيلات من قوات الأمن، لتأمين عمليات التنفيذ، وأسفرت عن إزالة عدد من العقارات والمبانى المشيدة بدون ترخيص على أملاك الرى وهدمها حتى سطح الأرض، ولاقت الحملة استحسان المواطنين.