استطلاع كيودو للرأى: آبى الزعيم المفضل للحزب الديمقراطى الليبرالى

طوكيو (أ ش أ)

أظهر استطلاع للرأى أجرته وكالة "كيودو نيوز" اليابانية اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء شينزو آبى أكثر القادة المرغوب فيها لتوليه قيادة الحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم.

وأشار الاستطلاع إلى أن ما يزيد قليلا على ثلث الذين شملهم الاستطلاع أعربوا عن تفضيلهم له فى السباق لقيادة الحزب فى الشهر المقبل.

ومع إعلان آبى ترشحه لرئاسة الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم فى سباق ثنائى فى 20 سبتمبر مع منافسه وزير الدفاع اليابانى السابق شيجيرو إيشيبا ، أظهر الاستطلاع أن 36.3٪ يؤيدون آبى كزعيم للحزب الحاكم فيما حصد منافسه الرئيسى شيجيرو إيشيبا على نسبة 31.3٪ كزعيم مثالى.

ومن المتوقع أن يتحول سباق قيادة الحزب الديمقراطى الليبرالى الذى سيقرر فعليا رئيس الوزراء المقبل لليابان إلى سباق بين شخصيتين بارزتين هما آبى وإيشيبا الذى أعلن ترشيحه فى وقت سابق من الشهر.

يُشار إلى أن الحملة الرسمية لانتخابات الحزب سوف تبدأ فى يوم الـ7 من شهر سبتمبر المقبل فيما تُجرى انتخابات الحزب التى تحدد فعليا رئيس الوزراء المقبل فى الـ20 من الشهر نفسه.