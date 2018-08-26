استصلاح 50 فدان لصالح الشباب بمركز بلاط وتشغيلها بالطاقة الشمسية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، بالتعاون مع إحدى المؤسسات العاملة فى مجال الزراعة، بإستصلاح وتسوية 50 فدان بمركز بلاط، تمهيداً لزراعتها من خلال بئر جوفى يعمل بالطاقة الشمسية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتعميم إستصلاح الأراضى وزراعتها بأبار تعمل بالطاقة الشمسية .

وقال المهندس عادل عباس رئيس المركز فى بيان له، أن عدد المستفيدين من المشروع هم 18 شاب بواقع 2,5 فدان لكل شاب، تم إختيارهم من بين 37 شاب من خلال قرعة علنية، مؤكدا على أنه سيتم خلال الأيام القادمة تسليم العقود والأرض للشباب المستفيدين للبدء فى زراعتها.