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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ولاية كيرلا الهندية لـ 445 قتيلا

الأحد، 26 أغسطس 2018 09:33 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ولاية كيرلا الهندية لـ 445 قتيلا فيضانات الهند
نيودلهى(أ ش أ)
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ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية التى اجتاحت ولاية كيرلا جنوب الهند إلى 445 شخصا.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأحد، أن الأمطار الغزيرة فى كيرلا بدأت فى الثامن من الشهر الجارى، وأسفرت عن نزوح نحو مليون شخص، إضافة إلى تدمير عشرات الآلاف من المنازل والجسور.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن الخسائر جراء هذه الفيضانات قدرت بحوالى 3 مليارات دولار، وتعد هذه أسوأ فيضانات تشهدها هذه الولاية المعروفة بشواطئها ومناطقها السياحية الجذابة.

 


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