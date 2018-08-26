إيران تعيد البريطانية المعتقلة إلى السجن بعد إطلاق سراح مؤقت

لندن (أ ش أ)

أعادت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، السيدة البريطانية الإيرانية نازانين زاغارى راتكليف إلى سجن فى طهران بعد أن رفض القضاء الإيرانى طلب تمديد إطلاق سراح مؤقت مدته 3 أيام.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن إيران أطلقت سراح نازانين، الخميس الماضي، بعد قضائها أكثر من عامين بالسجن على خلفية اتهامات بالتجسس على إيران فى خطوة فاجأتها وعائلتها أيضا.

وأوضحت الصحيفة أن نازانين تم إبلاغها الخميس الماضى أن أمامها 10 دقائق فقط للاستعداد والخروج من السجن، وعندما غادرت اقترضت هاتفا من شخص لم تعرفه لإخبار شقيقها بأنه تم إطلاق سراحها بشكل مؤقت، قبل أن يتم لم شملها بطفلتها جابريلا التى تعيش فى كنف عائلة إيرانية منذ كان عمرها 22 شهرا وقت اعتقال والدتها فى 2016.

وأضافت أن نازانين، التى تعمل لدى مؤسسة "تومسون رويترز" الخيرية، عادت إلى سجن إيفن بالعاصمة الإيرانية طهران اليوم لاستكمال حبس 5 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن نازانين استجابت لقرار إعادتها إلى السجن بتشكك، حسب زوجها، حيث قالت إنه تم إبلاغها فى وقت سابق من اليوم أن السلطات وافقت على طلب من محاميها بتمديد إطلاق السراح المؤقت، إلا أن مستجوبيها أخطروها لاحقا بأنها ستعود إلى السجن.