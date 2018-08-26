إلغاء التحذيرات من سوء الأحوال الجوية فى جزيرة هاواى الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

ألغت السلطات فى جزيرة هاواى الأمريكية جميع التحذيرات من سوء الأحوال الجوية، بعد أن ابتعدت عاصفة موسمية ضربت الجزر خلال الأيام الماضية.

وذكرت قناة ( الحرة ) الإخبارية اليوم الأحد، أن أمطارا غزيرة بلغ منسوبها 4 أقدام، اجتاحت جزرا فى هاواى خلال اليومين الماضيين، متسببة فى حدوث فيضانات.

وكانت وكالة الدفاع المدنى فى ولاية هاواى الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضية، تراجع قوة إعصار "لين" إلى عاصفة من الفئة الثالثة، ولكنه مازال محملا برياح قوية وأمطار غزيرة تسببت فى سيول وانهيارات أرضية وأمواج عاتية.