إغلاق 10منشآت طبية مخالفة بمركز بنى مزار المنيا

كتب فريق المحافظات

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، حملة تفتيشية على الصيدليات والعيادات الخاصة والمعامل بقرية الجرنوس بمركز بنى مزار، بالتعأون مع ادارة التفتيش الصيدلى وادارة العلاج الحر بالمديرية، بهدف ضبط العمل وإحكام الرقابة والمتابعة للمنشأت الطبية والصيدليات الخاصة داخل تلك المنشات والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، إن الحملة اسفرت عن إغلاق (3) صيدليات تعمل بدون صيدلى ، ومعملين و(5) عيادات خاصة ،وذلك لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخألفة شروط وزارة الصحة، موضحة أن هذه الحملات تأتى فى إطار إعادة الآنضباط إلى المنظومة الصحية من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غيرالحكومية فى نطاق المحافظة وإصدار تراخيص لها والمرور عليها ومتابعتها بعد الترخيص واستصدار قرارات غلق للمنشات المخألفة طبقاً لأحكام القانون.