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إغلاق 10منشآت طبية مخالفة بمركز بنى مزار المنيا

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:37 م
إغلاق 10منشآت طبية مخالفة بمركز بنى مزار المنيا مستشفى المنيا -ارشيفية
كتب فريق المحافظات
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نظمت مديرية الصحة بالمنيا، حملة تفتيشية على الصيدليات والعيادات الخاصة والمعامل بقرية الجرنوس بمركز بنى مزار، بالتعأون مع ادارة التفتيش الصيدلى وادارة العلاج الحر بالمديرية، بهدف ضبط العمل وإحكام الرقابة والمتابعة للمنشأت الطبية والصيدليات الخاصة داخل تلك المنشات والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.
 
قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، إن الحملة اسفرت عن إغلاق (3) صيدليات تعمل بدون صيدلى ، ومعملين و(5) عيادات خاصة ،وذلك لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخألفة شروط وزارة الصحة، موضحة أن هذه الحملات تأتى فى إطار إعادة الآنضباط إلى المنظومة الصحية من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غيرالحكومية فى نطاق المحافظة وإصدار تراخيص لها والمرور عليها ومتابعتها بعد الترخيص واستصدار قرارات غلق للمنشات المخألفة طبقاً لأحكام القانون.

و من جانب آخر تابع نواب رئيس مركز ملوى بالمنيا، العمل داخل الوحدات المحلية ومكاتب الخدمات العامة والوحدات الصحية بقرى هور وشعرأوى والمحرص، وذلك فى إطار الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتابعة سير العمل ومدى انضباط الموظفين فى أداء الأعمال الموكلة لهم.

شملت جولة النواب الثلاثة  وهم محمود عبد المعطى ومحمد عبد الغنى وطه دأود ، المرور على وحدات الشئون الاجتماعية لمتابعة أعمال برنامج تكافل وكرامة، وتفقد الوحدات الصحية بقرى هور وشعرأوى والمحرص للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ومدى توافر المستلزمات الطبية والتزام الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات ومواعيد العمل.

وبحث نواب رئيس المركز خلال زيارتهم لقرية هور الشكوى المقدمة من المواطنين بشأن توافر الخبز المدعم ، بحضور مدير إدارة تموين ملوى ومدير الرقابة التموينية ورئيس مكتب تموين بإبشادات .

كما تابع النواب أعمال رصف طريق مصرـ أسوان طريق السلخانة بالمحرص، وذلك ضمن أعمال الرصف التى تجري للطرق على مستوى المدينة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق.

 


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