إغلاق 10منشآت طبية مخالفة بمركز بنى مزار المنيا

و من جانب آخر تابع نواب رئيس مركز ملوى بالمنيا، العمل داخل الوحدات المحلية ومكاتب الخدمات العامة والوحدات الصحية بقرى هور وشعرأوى والمحرص، وذلك فى إطار الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتابعة سير العمل ومدى انضباط الموظفين فى أداء الأعمال الموكلة لهم.
شملت جولة النواب الثلاثة وهم محمود عبد المعطى ومحمد عبد الغنى وطه دأود ، المرور على وحدات الشئون الاجتماعية لمتابعة أعمال برنامج تكافل وكرامة، وتفقد الوحدات الصحية بقرى هور وشعرأوى والمحرص للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ومدى توافر المستلزمات الطبية والتزام الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات ومواعيد العمل.
وبحث نواب رئيس المركز خلال زيارتهم لقرية هور الشكوى المقدمة من المواطنين بشأن توافر الخبز المدعم ، بحضور مدير إدارة تموين ملوى ومدير الرقابة التموينية ورئيس مكتب تموين بإبشادات .
كما تابع النواب أعمال رصف طريق مصرـ أسوان طريق السلخانة بالمحرص، وذلك ضمن أعمال الرصف التى تجري للطرق على مستوى المدينة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق.
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