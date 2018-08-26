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إطلاق اسم الشهيد إبراهيم سلامة على مدرسة النوافعة بالشرقية

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:46 م
إطلاق اسم الشهيد إبراهيم سلامة على مدرسة النوافعة بالشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق أسم الشهيد إبراهيم سلامة على كلوب على المدرسة الثانوية بالنوافعة التابعة للإدارة التعليمية فاقوس.

أكد محافظ الشرقية، أن إطلاق أسم الشهيد على المدرسة يأتى تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى.

ذكر بيان محافظة الشرقية، أن أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد على المدرسة الثانوية بالنوافعة التابعة لإدارة التعليمية بفاقوس، وبمخاطبة رئاسة مركز ومدينة فاقوس بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة، وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم وموافقة مجلس أمناء المدرسة أصدر محافظ الشرقية قراراً بإطلاق إسم الشهيد .

 

 


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