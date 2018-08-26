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الأحد، 26 أغسطس 2018 12:53 ص
خالد صلاح
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إصابة 3 أشخاص على الأقل فى انفجار بباكستان

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:00 ص
إصابة 3 أشخاص على الأقل فى انفجار بباكستان انفجار - أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم السبت، إصابة 3 أشخاص على الأقل فى انفجار على جانب الطريق بالقرب من سيارة تابعة للحكومة فى بلدة مستونج، التى تبعد 50 كيلومترا جنوبى كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن السيارة الحكومية كانت تُستخدم من قِبل مسؤولى وحدة مكافحة الإرهاب بالبلاد.

ونقلت القناة عن مسؤولى إنفاذ القانون بباكستان قولهم إن المصابين نُقلوا على الفور إلى إحدى المستشفيات القريبة، مشيرة إلى أن عاملى الإغاثة انتقلوا إلى موقع الحادث للمعاينة الأولية.

وأوضحت القناة أن الشرطة الباكستانية وقوات الأمن طوقوا مكان الحادث لجمع المعلومات الممكنة عنه، وأن إدارة المستشفى لم تؤكد حتى الآن وقوع أى حالات وفاة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.


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