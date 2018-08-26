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إزالة 34 حالة إشغالات بالقناطر الخيرية ورفع 150 طن قمامة

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:58 م
إزالة 34 حالة إشغالات بالقناطر الخيرية ورفع 150 طن قمامة ازاله اشغالات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القناطر الخيرية برئاسة رجب عبد الرازق النقيدى رئيس مجلس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق ومركز شرطة القناطر الخيرية للقيام بحملة لإزالة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية بمدينة القناطر الخيرية وتسبب في العديد من شكاوى المواطنين بتلك المناطق.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 3 عدد محضر إشغال طريق عام، وإزالة 16 إشغال مؤقت، وإزالة 6 بائع متجول، وإزالة 12 وصلات كهربائية.
 
كما تابع رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية أعمال النظافة ورفع المخلفات بقطاع الوحدة المحلية بشلقان ونقلهم للدفن الصحى بأبو زعبل، حيث تم رفع حوالى 150 طن مخلفات، و ذلك تحت إشراف سمر إمام مساعدة رئيس المجلس وأنصاف صالح رئيسة الوحدة المحلية بشلقان.

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