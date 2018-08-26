video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 06:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة تعديات كهرباء الهوائى على المساكن بالوادى الجديد بتكلفة 4,5 مليون جنيه

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:00 ص
إزالة تعديات كهرباء الهوائى على المساكن بالوادى الجديد بتكلفة 4,5 مليون جنيه اعمده الكهرباء
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق
أعلن المهندس مازن رضوان مدير عام الصيانة والتشغيل بقطاع كهرباء الوادى الجديد فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع "  أن القطاع انتهى من أعمال إزالة التعديات الخاصة بخطوط التيار الكهربائى الهوائية على المناطق السكنية على مستوى المحافظة وخاصة فى مركز الداخلة بتكلفة 4 ملايين و500 الف جنيه حيث تم استبدال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية ونقل المحولات الكهربائية ووضعها داخل أكشاك .
 
 
وأضاف رضوان أنه تم الإنتهاء أيضا من أعمال صيانة أكشاك المحولات ودهانها وصيانتها وطباعة البيانات عليها وتنسيقها بشكل جمالى وذلك ضمن أعمال خطة القطاع والتى ارتكزت على التأمين ورفع الكفاءة لخطوط الكهرباء وتحقيق الاستقرار فى الجهود وانتظام اوضاع التشغيل على مستوى كافة المراكز والمدن والقرى .  
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسكان الوادى الجديد يطرح 3 مناقصات لمشروعات خدمية بالمحافظة

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة