إزالة تعديات كهرباء الهوائى على المساكن بالوادى الجديد بتكلفة 4,5 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس مازن رضوان مدير عام الصيانة والتشغيل بقطاع كهرباء الوادى الجديد فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أن القطاع انتهى من أعمال إزالة التعديات الخاصة بخطوط التيار الكهربائى الهوائية على المناطق السكنية على مستوى المحافظة وخاصة فى مركز الداخلة بتكلفة 4 ملايين و500 الف جنيه حيث تم استبدال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية ونقل المحولات الكهربائية ووضعها داخل أكشاك .

وأضاف رضوان أنه تم الإنتهاء أيضا من أعمال صيانة أكشاك المحولات ودهانها وصيانتها وطباعة البيانات عليها وتنسيقها بشكل جمالى وذلك ضمن أعمال خطة القطاع والتى ارتكزت على التأمين ورفع الكفاءة لخطوط الكهرباء وتحقيق الاستقرار فى الجهود وانتظام اوضاع التشغيل على مستوى كافة المراكز والمدن والقرى .