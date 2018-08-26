أوباما: جون ماكين كان مخلصا والمواطنة هى التزامنا الوطنى

واشنطن(أ ش أ)

نعى الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما عضو مجلس الشيوخ الأمريكى عن ولاية أريزونا السناتور جون ماكين الذى وافته المنية أمس عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ونقلت مجلة "تايم" الامريكية عن أوباما قوله فى تغريدة على موقع تويتر : " أنا وجون ماكين ننتمى لأجيال مختلفة، ولكل منا مرجعيته الخاصة، التى تختلف عن الآخر، وتنافسنا فى قمة الهرم السياسى، لكن لدينا قاسما مشتركا وهو الإخلاص لشئ أسمى وهو المثل العليا، التى حارب من أجلها أجيال من الأمريكيين، لقد رأينا هذا البلد كمكان يمكن أن يكون فيه أى شيء ممكنًا - والمواطنة هى التزامنا الوطنى لضمان بقائها إلى الأبد على هذا النحو."

وعانى ماكين، طوال عام من سرطان الدماغ، وأعلن أقاربه، أنه توقف عن العلاج وتوفى أمس السبت عن عمر يناهز الـ81 عاما.