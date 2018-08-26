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"أمن الإسكندرية" يحبط تهريب 55 جوال دقيق مدعم خارج المحافظة

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:37 م
"أمن الإسكندرية" يحبط تهريب 55 جوال دقيق مدعم خارج المحافظة دقيق مدعوم - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت شرطة التموين بالإسكندرية من إحباط تهريب 55 جوال دقيق مدعم قبل تهريبهم إلى خارج المحافظة وبيعه بأسعار مرتفعه فى السوق السوداء .

 

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مدير إدارة مكافحة جرائم التموين والتجاره الداخليه بورود معلومات من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام ى م ح 40 سنة سائق بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال تهريب السلع التموينية المدعمة خارج حدود المحافظة حيث يقوم بتجميع الدقيق البلدى المدعم من المخابز وإعادة تعبئته داخل أجولة دقيق فاخر حر.

 

وعلى الفور قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشى مديرية التموين والتجارة الداخلية استهدفت المذكور، وتم ضبطه حال استقلاله السيارة بمنطقة النهضة دائرة قسم أول العامرية محملة " 55 " جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن " 2.750 " طن.


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