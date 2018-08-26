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أمطار خفيفة بالإسكندرية فى شهر أغسطس رغم ارتفاع درجات الحرارة

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:34 م
أمطار خفيفة بالإسكندرية فى شهر أغسطس رغم ارتفاع درجات الحرارة امطار خفيفة على الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شهدت محافظة الإسكندرية، تقلبات جوية على غير المعتاد فى ذلك الوقت من العام، حيث شهدت منطقة وسط الإسكندرية هطول أمطار خفيفة وسط إندهاش كبير من المواطنين والمارة، خاصة وأن شهر أغسطس من أشهر شهور السنة فى ارتفاع درجات الحرارة، وقد هطلت الأمطار الخفيفة فى مناطق شارع فؤاد وسيدى جابر.

ويأتى ذلك فى حين مازالت حالة الطقس بالإسكندرية،تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحراراة، وسط إقبال كبير من المصطافين على الشواطئ، خاصة وأن مناطق شرق الإسكندرية بدءا من جليم وحتى المندرة لم تشهد أى تقلبات جوية.


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