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أسواق فاينانشيال: حرب طاحنة بين الشركات المستوردة للذرة.. وخسائر 400 جنيه للطن

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:00 ص
أسواق فاينانشيال: حرب طاحنة بين الشركات المستوردة للذرة.. وخسائر 400 جنيه للطن الذرة - أرشيفية
كتب محمود الضبع
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قال التقرير النصف سنوى لأسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة السلع وأسعار خاماتها بالبورصات السلعية والأسواق العالمية، إن النصف الأول من 2018 شهد حرباً طاحنة بين الشركات المصرية العاملة فى استيراد محصول الذرة.

 

وأوضح التقرير أن ذلك للتنافس على اقتناص أكبر قدر من واردات الذرة للسوق المصرى فى محاولة منهم للسيطرة على سوق الذرة الذى شهد فى الثلاث سنوات الماضية تدفقات نقدية كبيرة سواء من جانب الشركات التى تحولت من سوق القمح إلى الذرة، وشركات أخرى تسعى للتوسع ومحاولات شركات أخرى الاستحواذ على حصص الشركات المنافسة.

 

هذا أدى إلى ارتفاع عدد الشحنات الوارده من الذرة خلال النصف الأول من العام بواقع 20 شحنة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى بفارق نحو 1.193 مليون طن.

 

وقد أدت التقلبات فى سوق الذرة ما بين انخفاضات الأسعار الخارجية والداخلية، فقد تراجع السعر نحو 20 دولارًا للطن، ونتج عن ذلك خسارة بعض الشركات لنحو 400 جنيه للطن، أى ما يقرب 10% من سعر الطن.


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