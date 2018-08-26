أسعار العملات اليوم الأحد 26-8-2018 فى أول أيام عمل البنوك بعد أجازة العيد

كتبت- هبة حسام

ننشر أسعار العملات فى تعاملات اليوم الأحد 26-8-2018، أول أيام عمل البنوك بعد العودة من أجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقاً لبيانات عدد متنوع من المصارف العاملة فى السوق المصرى، والتى جاءت بها أسعار العملات كالتالى:



سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



الدولار اليوم

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم



سجل سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.50 جنيه للشراء، و 20.81 جنيه للبيع.



سعر صرف اليورو

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



سجل سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأحد، بالبنك الأهلى المصرى، 22.75 جنيه للشراء، و 23.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



سجل سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 58.67 جنيه للشراء، و 59.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



بلغ سعر الريال السعودى اليوم، 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.



سعر الريال السعودى اليوم

17.2 مليار جنيه أذون خزانة تطرحها وزارة المالية اليوم

وعلى صعيد آخر، يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17.2 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.7 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.