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أسعار الذهب اليوم الأحد 26 – 8- 2018فى مصر

الأحد، 26 أغسطس 2018 08:00 ص
أسعار الذهب اليوم الأحد 26 – 8- 2018فى مصر مشغولات ذهبية - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد  26 – 8- 2018بالتزامن مع أجازة سوق الصاغة، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 602 جنيه.

وتأثرت أسعار الذهب قبل إغلاق سوق الذهب حيث سجلت أوقية الذهب عالميا 1206 دولار مرتفعة 14 دولارا لتصعد من 1192 دولار لتسجل حاليا 1206 دولار حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى:

 

عيار 18: 516 جنيها

عيار 21: 602 جنيه

عيار 24: 688 جنيها

الجنيه الذهب: 4816 جنيها

أوقية الذهب: 1206 دولارات

 

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.

 

 


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