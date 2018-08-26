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الأحد، 26 أغسطس 2018 12:50 م
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"آداب عين شمس" تستقبل الطلاب الجدد لإجراء التنسيق الداخلى

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:12 م
"آداب عين شمس" تستقبل الطلاب الجدد لإجراء التنسيق الداخلى طلاب الجامعة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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استقبلت كلية الآداب بجامعة عين شمس منذ قليل، الطلاب الجدد المقبولين بالكلية لتقديم أوراقهم وإجراء أعمال التنسيق الداخلى وتسجيل الرغبات  لأقسام الكلية الـ16 .
 
ويستمر أعمال استقبال الطلاب الجدد يوميا حتى الخميس 30 أغسطس الجارى، بمدرج آداب سفلى بالكلية وفقاً للكشوف المعلنة بالكلية.
 
وتتضمن الأوراق المطلوبة من الطالب هى شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، شهادة الميلاد إلكترونية أصل وصورة، بطاقة الترشيح أصل وصورة و6 صور شخصية حديثة (4×6)، وأخيرًا استمارة (2 جند) بالنسبة للذكور .
 
 
 
 

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