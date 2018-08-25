9.4 % متوسط العائد على الاستثمار بشركات البورصة فى أول يوم تداولها

كتب هانى الحوتى

تستعد البورصة المصرية لموجة من الطروحات قبل نهاية العام الجارى، سواء شركات حكومية أو قطاع خاص، ووفقا للمعلن، ستزود الدولة نسب التداول الحر لـ5 شركات مقيدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، فيما أعلن مسئولون بكبرى بنوك الاستثمار عن طرح 4 شركات قطاع خاص خلال الفترة المقبلة أيضا.

طروحات حكومية

وسبق لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أن أعلن فى تصريحات صحفية، عن طرح حصص شركتى مصر الجديدة للإسكان والتعمير والشرقية للدخان إيسترن كومبانى خلال شهر أكتوبر، ويشهد شهر نوفمبر طرح حصص شركتى الإسكندرية للزيوت المعدنية، والإسكندرية لتداول الحاويات، على أن يتم ختام المرحلة الأولى من برنامج الطروحات فى ديسمبر بشركة أبوقير للأسمدة.

وحدد الوزير، النسب التى سيتم بيعها من الجهات المالكة للشركات الحكومية، إذ سيتم بيع حصة 33% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وبيع 4.5% من الشركة الشرقية للدخان مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبيع 20% من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك موزعة بواقع 15% لشركة الأهلى كابيتال، و3% لشركة مصر للاستثمارات المالية، و1% من شركة مصر لتأمينات الحياة، ومثلها من شركة مصر للتأمين.

وبالنسبة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والتى من المقرر طرح 30% من أسهمها، تتوزع بواقع 20% من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و10% من الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، وتبيع شركة أبوقير للأسمدة، البالغة 30%، تتوزع بواقع 12.7% من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و8.1% من شركة الأهلى كابيتال، و2.7% من شركة الصناعات الكيماوية ـ كيما، و1.5% من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و5% من بنك الاستثمار القومى.

طروحات خاصة

أما شركات القطاع الخاص، أعلن مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، عن عزم المجموعة إدارة طرحين وهما شركتى حسن علام القابضة، القاهرة للاستثمارات خلال الربع الرابع من العام الجارى، فيما تدير بلتون طرح شركتى ثروة كابيتال والجيزة للغزل والنسيج.

عائد الاستثمار بالبورصة

ووفقا لبيانات البورصة، يبلغ متوسط العائد على الاستثمار على أسهم الشركات المطروحة بالبورصة فى أول يوم تداول بعد الطرح خلال الفترة من عام 2011 وحتى يوليو عام 2017ـ، نسبة 9.4% فى السوق الرئيسى، ونسبة 4.6% ببورصة النيل، ليبلغ متوسط العائد على مستوى السوقين 7%.

وبلغت عدد الطروحات خلال عام 2011 طرحين، وفى عام 2012 عدد 7 طروحات، وفى عام 2013 عدد 9 طروحات، وفى عام 2014 عدد 5 طروحات، وفى عام 2015 عدد 7 طروحات، وفى عام 2016 عدد 5 طروحات، وحتى يوليو عام 2017 عدد 3 طروحات.

أما بالنسبة لعدد زيادات رؤوس الأموال بالبورصة المصرية خلال تلك الفترة، بلغت 34 مليار خلال عام 2011، و23 مليار جنيه خلال عام 2012، و24 مليار جنيه خلال عام 2013، و45 مليار جنيه خلال عام 2014، و50 مليار جنيه خلال عام 2015، و47 مليار جنيه خلال عام 2016، و24 مليار جنيه حتى يولوي لعام 2017.