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6 خطوات لتسهيل إجراءات عودة الحجاج من الأراضى المقدسة.. تعرف عليها

السبت، 25 أغسطس 2018 09:48 م
6 خطوات لتسهيل إجراءات عودة الحجاج من الأراضى المقدسة.. تعرف عليها مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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يبدأ الجسر الجوي، لعودة الحجاج بشكل رسمي، على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأحد، حسبما أعلن رئيس الشركة القابضة مصر للطيران الطيار أحمد عادل.
ووضعت الشركة الوطنية مصر للطيران اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة عودة الحجاج، وسط تشديد على أهمية عنصري الوقت والنظام في العمل لتفادي أي تأخير في مواعيد الاقلاع للحفاظ على انتظامية تشغيل الرحلات.
وهناك أمور عديدة، يعتبرها الحجاج العائدين إلى أرض الوطن، أنها ثانوية وغير مبال بها، ولكنها قد تسبب له من مشكلات عديدة في المطارات المصرية ويجب علي الحجاج الالتزام بها لضمان سيولة إنهاء اجراءات الوصول ومن أهمها:
 
- الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر.
 
- التواجد قبل إقلاع الرحلة بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة.
 
- التواجد قبل إقلاع الرحلة بست ساعات بمطار المدينة المنورة.
 
- يمنع اصطحاب الأجولة القماشية والذكائب.
 
- السماح بعبوة مياة زمزم (سقيا زمزم) 5 لتر المغلقة والمعتمدة رسميا.
 
- الالتزام بحمل حقيبتين فقط وزن الواحدة 32 كجم وحقيبة اليد وزنها 8 كيلو.

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