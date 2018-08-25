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295 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 19.3 مليون طن خلال 6 أيام

السبت، 25 أغسطس 2018 05:25 ص
295 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 19.3 مليون طن خلال 6 أيام مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية من السبت وحتى الخميس، عبور 295 سفينة بحمولة 19.3 مليون طن.

 

وأكد الفريق "مميش"، أن بشائر الخير تتوالى بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثالثة لقناة السويس الجديدة، فالأرقام القياسية غير المسبوقة التى تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، لا يدع مجالاً للشك فى الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة بحق، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى "هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة، وأن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل القناة الجديدة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحرى لاسيما زيادة كفاءتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، والاستفادة من تعافى حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت عبرت القناة 58 سفينة بحمولة 4.8 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 49 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم الاثنين 43 سفينة بحمولة 2.5 مليون طن من الاتجاهين، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 58 سفينة بحمولة 3.9 مليون طن من الاتجاهين، وعبرت يوم الخميس 36 سفينة بحمولة 2.5 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ6 أيام الماضية إلى 295 سفينة بحمولة 19.3 مليون طن.

 
 

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