13.6 ألف حاج مصرى يتوجهون من مكة إلى المدينة المنورة غدا

مكة المكرمة (أ ش أ)

يغادر غدا 13 ألفا و614 حاجا من حجاج السياحة، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، كما يغادر 3067 حاجا من مكة المكرمة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يبدأ وزير شئون مجلس النواب، رئيس البعثة الرسمية للحج المستشار عمر مروان غدا جولاته بالمدينة المنورة؛ لمتابعة أحوال ضيوف الرحمن الذين يتوجهون، فى الموسم الثانى من برامج الحج، لزيارة المسجد النبوى الشريف.

من جانبها، تواصل لجان بعثة الحج السياحى أعمال الموسم الثانى بالمدينة المنورة التى تستقبل أكثر من 27 ألفا من حجاج السياحة، حيث بدأت لجان المتابعة التأكد من إجراءات تسكين كل الحجاج بالفنادق المخصصة لهم وفقا للبرامج والضوابط المعتمدة من وزارة السياحة، ويستمر تواجد الحجاج بالمدينة المنورة ما بين ثلاثة إلى 7 أيام يغادرون بعدها إلى القاهرة.

من جانبه، أكد رئيس بعثة الحج السياحى مجدى شلبى استعداد بعثة الوزارة بالمدينة المنورة لاستقبال أفواج الحجاج، موضحا أن جميع رؤساء اللجان الذين تواجدوا فى مكة المكرمة خلال فترة الحج، توجهوا إلى مواقعهم فى كافة المنافذ السعودية؛ مثل مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار المدينة المنورة، وحالة عمار بالنسبة لحجاج المستوى البرى، وذلك للإشراف على عودة الحجاج إلى مصر بعد أدائهم المناسك، مع تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بتفويج المغادرين والالتزام بالأوزان سواء للمسافرين برا أو جوا.

وأضاف شلبى أن أكثر من 70 % من حجاج السياحة توجهوا إلى مكة المكرمة أولا لأداء فريضة الحج، بينما توجه ما يقرب من 30 % منهم إلى المدينة المنورة، الأمر الذى يؤكد أن المدينة ستشهد زحاما من الحجاج المصريين عقب انتهاء مناسك الحج، مشيرا إلى أن البعثة دعمت لجان المدينة المنورة بمجموعات عمل من المفتشين لتتولى الإشراف والمراقبة والمتابعة لأداء الشركات السياحية وعمليات تسكينهم بفنادق المدينة المنورة، وأضاف أن حجاج السياحة سيقضون مدة زمنية تتراوح ما بين 4 إلى 6 أيام بالمدينة.

وفى السياق، قال المشرف العام على بعثة الحج السياحى بالمدينة المنورة صبحى عبد الفتاح إنه تم توجيه 9 لجان للإشراف ومتابعة وصول ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة لقضاء بضعة أيام قبل عودتهم إلى مصر، مضيفا أن هناك تنسيقًا مع بعثتى الصحة والداخلية لتقديم كافة الخدمات للحجاج المصريين، مشيرا إلى أن لجان الوزارة المتواجدة بالمدينة تقوم بمتابعة أحوال الحجاج وتلقى أية شكوى خاصة بهم والعمل على حلها فورا.

وأشار إلى أن هذه اللجان تتمثل فى لجنة شئون المقر؛ ومهمتها التنسيق بين اللجان والتواصل مع رئاسة البعثة بمكة المكرمة، ولجنة التحقيقات والشكاوى والمرور على الشركات؛ ومهمتها استقبال شكاوى الحجاج وإجراء التحقيقات مع الشركات المخالفة وكذا المرور على الحجيج فى مقار إقامتهم حسب البرنامج المعلن من الشركة، بالإضافة إلى لجنة الحاسب الآلى والتائهين؛ ومهمتها استقبال التائهين وتوصيلهم إلى مقار إقامتهم من خلال البيانات المدرجة على موقع الحج والعمرة، وكذلك لجنة المستشفيات والوفيات؛ ومهمتها التنسيق مع وزارة الصحة ومستشفيات المدينة المنورة لمتابعة حالة الحجاج الصحية والحالات الموجودة بالمستشفيات والتنسيق معهم، بالإضافة إلى لجنة المؤسسة الأهلية ومكتب مصر؛ ومهمتها التنسيق وتسهيل إجراءات أعمال استقبال وتفويج حجاج شركات السياحة، وأخيرا لجنة مطار المدينة المنورة؛ ومهمتها متابعة استقبال وتوديع حجاج شركات السياحة والعمل على تذليل أية عقبات تقابل الحجاج بالمطار.