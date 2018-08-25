وكيل صحة الشرقية يجتمع مع فريق تطوير مستشفى فاقوس لتحويلها لنموذجية

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع فريق التطوير النموذجى بالمديرية للبدء فى تنفيذ مشروع تحويل مستشفى فاقوس المركزى إلى نموذجى يقوم بتقديم الخدمات الصحية ذات المستوى الثالث من توفير أقسام طبية وإجراء جراحات المستوي الثالث وتوفير القوى البشرية والتجهيزات اللازمة .

أوضح بيان إعلامى ، ان فريق التطوير يتكون من مديرى بعض الإدرات الفنية بالمديرية وهى الطب العلاجى ، المكتب الفنى ، المستشفيات ، الجودة ، الرعاية الحرجة والعاجلة ، مكافحة العدوى ، المعامل ، السلامة والصحة المهنية ، الصيدلة ، الإدارة الهندسية ، التمريض .

و أكد وكيل الوزارة بأن جميع مستشفي الصحة بالمحافظة تقوم بتقديم الخدمات الطبية من المستوى الثانى فقط ولابد من تطويرها جميعاً لتقديم خدمات المستوى الثالث والبداية ستكون بمستشفى فاقوس المركزى .

وقام مدير إدارة الجودة بعرض توضيحى عن مستشفى فاقوس المركزى والخدمات المقدمة حالياً وأعمال التطوير المزمع تنفيذها لتصبح مستشفى نموذجى .