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وزير الداخلية العراقى يشيد بجهود رجال الأمن ويشدد على استمرار التنسيق

السبت، 25 أغسطس 2018 11:19 م
وزير الداخلية العراقى يشيد بجهود رجال الأمن ويشدد على استمرار التنسيق الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أشاد وزير الداخلية العراقى قاسم الأعرجى بجهود رجال الأمن فى القطاعات كافة، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق الأمنى والاستخبارى مع مختلف قيادة العمليات المشتركة ومع قيادة عمليات بغداد.

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الليلة - إن الأعرجى ترأس مؤتمرا أمنيا هاما حضره الفريق قائد قوات الشرطة الاتحادية ورئيس أركان القيادة ومدير استخباراتها وقادة وآمرى الفرق والألوية والأفواج، كما حضر الاجتماع قائد فرقة الرد السريع وقائد شرطة بغداد ومدراء الاستخبارات.

ولفتت إلى أن الأعرجى وجه بضرورة استمرار التنسيق والاهتمام بدعم رجل الشرطة لتمكينه من أداء الواجبات المناطة به، كذلك أهمية أن تكون السيطرات الأمنية نموذجية فى عملها.

 

 


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