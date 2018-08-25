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وزير التنميه المحلية يصدر قرارا بحظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية

السبت، 25 أغسطس 2018 08:23 ص
وزير التنميه المحلية يصدر قرارا بحظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب أشرف عزوز
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أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية كتاباً دورياً لكافة المحافظات، بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها، وذلك فى إطار حرص الدولة على تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيص مركبات التوك توك.
 
وتضمن الكتاب الدورى، الذى أرسله اللواء محمود شعراوى، ضرورة موافاة الوزارة بإجمالى عدد مركبات التوك توك على مستوى المحافظة، وعدد المركبات التى تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد، وأسباب التأخير فى استخراج التراخيص لباقى المركبات .
 
كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات، بتحديد خطوط سير مركبات التوك توك لتكون فى المناطق الغير مخططة، وبين القرى وبعضها البعض فقط لاغير، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى ضرورة عدم سير التوك توك فى المناطق الحضرية المخططة أو الطرق الرئيسية أو الطرق السريعة أو بين المدن وبعضها البعض .
 
وطالب اللواء محمود شعراوى المحافظات، بضرورة موافاة الوزارة بتقرير نصف شهرى، يتضمن إجمالى ما تم إنجازه فى هذا الشأن .
 
 

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