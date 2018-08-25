وزير الأوقاف يشيد ببسالة وبطولة رجال الشرطة بعد تصديهم للإرهاببين بالعريش

كتب إسماعيل رفعت

أشاد وزيرالأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى بيان له، ببسالة وشجاعة جنودنا الأبطال من رجال الشرطة الذين تصدوا بشجاعة فائقة للعناصر الإرهابية التى حاولت استهداف كمين الميدان 2 بالعريش، وقضوا عليها قضاءً مبرمًا، بروح وطنية فدائية، وعين ساهرة على أمن هذا الوطن العزيز.

وقال وزير الأوقاف، فى بيان له: "فلله در جنودنا الأبرار الذين يضحون بأنفسهم فى سبيل الله والوطن، ويجب أن نكون عونًا صادقًا لهم فى المواجهة الشريفة ضد الإرهاب والإرهابيين وقوى الشر والظلام حتى نستأصل شأفتهم، ونخلص البشرية من شرهم".