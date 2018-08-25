video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يشيد ببسالة وبطولة رجال الشرطة بعد تصديهم للإرهاببين بالعريش

السبت، 25 أغسطس 2018 04:05 م
وزير الأوقاف يشيد ببسالة وبطولة رجال الشرطة بعد تصديهم للإرهاببين بالعريش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
أشاد وزيرالأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى بيان له، ببسالة وشجاعة جنودنا الأبطال من رجال الشرطة الذين تصدوا بشجاعة فائقة للعناصر الإرهابية التى حاولت استهداف كمين الميدان 2 بالعريش، وقضوا عليها قضاءً مبرمًا، بروح وطنية فدائية، وعين ساهرة على أمن هذا الوطن العزيز.
 
 
وقال وزير الأوقاف، فى بيان له: "فلله در جنودنا الأبرار الذين يضحون بأنفسهم فى سبيل الله والوطن، ويجب أن نكون عونًا صادقًا لهم فى المواجهة الشريفة ضد الإرهاب والإرهابيين وقوى الشر والظلام حتى نستأصل شأفتهم، ونخلص البشرية من شرهم".
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسر شهداء الجيش والشرطة يغادرون مكة متوجهين إلى المدينة لزيارة قبر الرسول

ارهاب

كمين العريش

شهداء كمين العريش

وزير الاوقاف




لا تفوتك
النيابة تحبس والد طفلى الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد تمثيله الجريمة

النيابة تحبس والد طفلى الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد تمثيله الجريمة

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد

عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة

العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة