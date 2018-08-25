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ننشر صورا جديدة لطفلى الدقهلية مع والدهما المتهم بقتلهما

السبت، 25 أغسطس 2018 11:10 ص
ننشر صورا جديدة لطفلى الدقهلية مع والدهما المتهم بقتلهما الاب مع احد اطفاله
الدقهليه شريف الديب
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حصل "اليوم السابع" على صور، الأب المتهم بقتل طفليه، بصحبة اطفاله محمد وريان، والذى اعترف بقتلهم، وإلقائهما داخل إحدى الترع بمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

وكانت نيابة المنصورة الكلية برئاسة المستشار حسام معجوز، وبإشراف المستشار خالد خضر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، بدأت الاستماع لأقوال محمود نظمي السيد الأب المتهم بقتل أبنائه، ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد لأبناء المتهم محمد وريان، وادعاء اختطافهم من داخل ملاهي بالمدينة.

وكانت كشفت مباحث مديرية أمن الدقهلية تورط الأب فى الحادث، بعد أن تبين وجود تناقضات فى أقواله، كشفت كذب الرواية التى ادعي من خلالها قيام أحد الأشخاص بمقابلته داخل ملاهي ميت سلسيل وافتعل حجة المعرفة السابقة له، وتم خطف الأولاد أثناء اللعب من على الأرجوحة.

كما أثار اختفاء الأب فور جنازة أولاده الشكوك أكثر، وتم التوصل إليه، وتبين أنه داخل أحد الفنادق بمحافظة دمياط، وتم ضبطه وبمواجهته ببعض الحقائق وتضيق الخناق عليه، اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بظروف نفسية سيئة، وتم نقل المتهم إلى نيابة المنصورة الكلية فى حراسة مشددة للتحقيق معه وسماع تفاصيل الواقعة.

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