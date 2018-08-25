موسكو تعلن منظمة بيئية أمريكية "غير مرغوب فيها"

موسكو (أ ف ب)

أعلنت السلطات الروسية الجمعة، أن منظمة "باسيفيك إينفايرنمنت" البيئية التى مقرها فى الولايات المتحدة وتنشط خصوصا فى أقصى الشرق الروسى، باتت "غير مرغوب فيها" بموجب قانون مثير للجدل، ما يمهد لحظرها.

وقالت النيابة العامة الروسية فى بيان "تبين أن عمل المنظمة يمثل تهديدا للنظام الدستورى لروسيا ولأمن الدولة".

وسيرفع هذا القرار إلى وزارة العدل الروسية، التى ستقرر حظر أنشطة المنظمة على الأراضى الروسية من عدمه.

وتقول المنظمة وفق موقعها الإلكترونى إنها تساعد خصوصا منظمات بيئية محلية وأخرى تعنى بحماية الطبيعة فى أقصى الشرق الروسى.

ويتيح قانون أصدره الرئيس فلاديمير بوتين عام 2015 اعتبار منظمات أجنبية ناشطة فى روسيا "غير مرغوب فيها"، ما يمهد لحظرها سواء كانت منظمات غير حكومية أو مؤسسات أو شركات.

ويشكل هذا القانون تتمة لقانون آخر أقر فى 2012 ويلزم المنظمات التى تتلقى تمويلا من الخارج وتمارس "نشاطا سياسيا" أن تتسجل بوصفها "عميلا للخارج"، وهو توصيف يشوبه التباس كبير.

وبناء على القانونين، اعتبرت منظمات عدة "غير مرغوب فيها" أو "عميلة للخارج" استنادا إلى معطيات وزارة العدل الروسية.