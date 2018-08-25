موجز 10 مساء.. الرئيس يمد منظومة إنهاء قوائم انتظار المرضى 3 سنوات قادمة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار فى تنفيذ منظومة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك للتصدى لظهور قوائم جديدة، وتمهيدا لتولى المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل مسئولية التعامل مع الحالات الطبية المماثلة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار فى تنفيذ منظومة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك للتصدى لظهور قوائم جديدة، وتمهيدا لتولى المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل مسئولية التعامل مع الحالات الطبية المماثلة.

أعلن إرنستو فالفيردى المدير الفنى لنادى برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بلد الوليد على ملعب "خوسيه زوريا" ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى الإسبانى.

حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على ضيفه برايتون بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

تحدث رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، اليوم السبت، عن تأخر الانتهاء من بناء مشروع سد النهضة، كاشفا السبب وراء ذلك.

أعلنت وزيرة الصحة والسكان،الدكتورة هالة زايد، موافقة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، على الطلب المقدم من الوزارة بزيادة أعداد أطباء الحجر الصحى المسافرين على متن طائرات مصر للطيران، لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج المصريين القادمين من الأراضى المقدسة تخفيفا على الحجاج ولسرعة إنهاء الإجراءات لمنع تكدسهم بصالات الوصول.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ الحى السكنى "R5" بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى "جاردن سيتى الجديدة"، و"اليوم السابع" يقدم تقريرا عن الحى الجديد فى السطور التالية..

يستقبل مطار القاهرة الدولى، غدا الأحد، رسميا أولى رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بعد أداء فريضة الحج، وسط استعدادات مكثفة تشهدها إدارة الحجر الصحى، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر.

ينتظر طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات الدور الثانى، إعلان النتيجة نهاية الشهر الجارى، وذلك حسبما صرح خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم، السبت، بعض الحجاج المصريين العائدين من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

بدأت وزارة الزراعة اليوم السبت، فى إطار خطتها لتطوير البحيرات المصرية واستكمالا لخطة الهيئة العامة للثروة السمكية، بتغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى فقط بدلا من البورى والبلطى بإلقاء 5 ملايين زريعة جمبرى فى البحيرة.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن اعتذارها للركاب نتيجة وجود تأخيرات ببعض القطارات، لوجود تهديات فى بعض مواقع العمل، ضمن خطة تطوير نظم الإشارات وتجديد السكك.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه باتساق عملية ميكنة المشروع القومى للتأمين الصحى مع خطط ميكنة مؤسسات الدولة.