موجز أخبار الساعة 1.. ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين لـ45 حالة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، وفاة حالتين بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 45 حالة حتى الآن.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا ..

"الصحة" تعلن ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين لـ45 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، وفاة حالتين بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 45.

مدير معهد ناصر يعلن انتهاء علاج 2000 مريض بقوائم الانتظار خلال شهرين

قال الدكتور أيمن خلاف، استشارى الجراحة والقائم بمدير معهد ناصر، إنه بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء قوائم الانتظار، وعلى الفور تم توفير كافة المستلزمات الطبية واستدعاء المرضى، وعمل غرفة خاصة للعمليات، وتم الانتهاء من 1300 مريض، ويتبقى 500 حالة جراحة قلب، و200 حالة جراحة مفاصل وسيتم بإنهاء قوائم الانتظار بالمعهد خلال شهرين مضيفا أن المعهد كان لدية قائمة انتظار وصلت إلى 2000 مريض.

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

أكد بيان صادر عن النائب العام المستشار نبيل صادق، أن اللجنة الثلاثية المشكلة من كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي بقنا لمعاينة مكان وفاة سائحين بريطانيين بمدينة الغردقة وأجهزة التكييف انتهت فى تقريرها إلى سلامة جميع الأجهزة وعدم وجود تسريب غاز، أو أى غازات سامة أو ضارة.

صور.. إقبال السياح على زيارة شواطئ الغردقة وسط أجواء أمنية ومناخية ممتعة

شهدت شواطئ مدينة الغردقة، اليوم السبت إقبالاً كثيفًا من السياح لقضاء عطلاتهم الصيفية، وسط أجواء أمنية ومناخية ممتعة.

طقس الغد مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

كاميرات المراقبة تؤكد تورط والد طفلى الدقهلية فى قتلهما لهوس الإتجار بالآثار

قدمت مباحث الدقهلية اليوم للنيابة العامة، عددا من أدلة اتهام والد طفلى الدقهلية بقتل طفليه، والتى تؤكد كذب رواية والد طفلى ميت سلسيل محمود نظمى السيد، وتؤكد صحة الاتهام الموجهة له بقتل أطفاله محمد وريان.

شاهد فى دقيقة.. "مصر سات 2" قمر صناعى يضع للقاهرة قدما فى الفضاء



مصر سات 2

تبدأ مصر والصين خلال الفترة المقبلة، تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن مساعدة بكين للقاهرة على غزو الفضاء عن طريق إطلاق القمر الصناعى "مصر - سات 2".

حكاية "الدائرى الإقليمى" الأطول فى الشرق الأوسط× 11 معلومة و20 صورة

بات افتتاح الطريق الدائرى الإقليمى قريبا، ذلك الطريق الذى يعد الأطول فى أفريقيا والشرق الأوسط حيث يبلغ طوله 400 كم، و"اليوم السابع" يقدم تقريرا معلوماتيا عن هذا المشروع العملاق.

محافظ البحيرة: 1000 جنيه إعانة شهرية عام لطالب الصيدلية صاحب العفو الرئاسى

فى استجابة سريعة لما نشر فى "اليوم السابع" بتاريخ 23 أغسطس 2018 تحت عنوان (اليوم السابع داخل منزل طالب الصيدلة المفرج عنه ضمن الغارمين.. محمد شحات: والدى تعثر فى سداد الأقساط وسجنت لأننى الضامن.. ويؤكد: قضيت 50 يوما فقط من العقوبة.. ووالدته تشكر السيسى: أنقذ مستقبل ابنى)، قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة صرف إعانة شهرية بقيمة 1000 جنيه لمدة سنة لأسرة محمد شحات عبد العزيز الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر بعد الإفراج عنه بقرار رئاسى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين".

رصد ظهور بقع على قرص الشمس تغطى مساحة 75 ألف كيلو متر من السطح

أكدت الجمعية الفلكية بجدة، ظهور بقعة فوق الطرف الغربى لقرص الشمس صباح اليوم السبت، مضيفة أنه يزداد حجمها بشكل سريع وهى تغطى مساحة 75,000 كيلومتر وهى تمتلك عدة أنوية مظلمة، ونواتها الرئيسية بحجم الكرة الأرضية.

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أغلال ذهبية".. كتاب أمريكى جديد عن النساء فى حياة ترامب

تشهد المكتبات الأمريكية فى أكتوبر المقبل طرح كتاب جديد عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يتحدث هذه المرة عن النساء فى حياته، ليس فقط الزوجات أو الصديقات ولكن أيضا نساء عائلته سواء أمه أو شقيقاته.

اضطراب حركة القطارات فى مارسيليا بفرنسا بسبب خروج قطار عن مساره

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية فى فرنسا (إس إن سى إف) اليوم السبت ان حركة القطارات فى مارسيليا بجنوب البلاد ستظل مضطربة لعدة أيام اثر خروج قطار كان ينقل 350 مسافرا عن مساره دون وقوع إصابات.

صور.. أمطار غزيرة وسيول جارفة تضرب هاواى الأمريكية بسبب العاصفة " لين "

نجت هاواى من التعرض المباشرلإعصار قوى مع تراجع قوة الإعصار لين سريعا إلى عاصفة مدارية، حتى مع تسببه فى سيول جارفة على جزيرة بيج آيلاند وتهديده جزيرتى أواهو وماوى بأمطار غزيرة.

مرتضى منصور: انسحاب الزمالك من الدورى فى يد وزير الرياضة ورموز النادى

كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن قرار تجميد النشاط الرياضى والانسحاب من مسابقة الدورى الممتاز أصبح فى يد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورموز النادى الذى عقدوا جلسة معه منذ ساعات بسبب هذه الأزمة.

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

بعد تقنين "بيوت الدعارة" لإنعاش خزينة الدولة بالاتجار بالنساء، وتعديل قوانين "المقامرة" وإلغاء العراقيل أمام الرهانات فى تركيا فى إطار مساع الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، لإنعاش اقتصاد بلاده المنهار بسبب سياسته الفاشلة، فتحت الحكومة التركية الأبواب على مصرعيها أمام "غسيل الأموال" باعترافها بإمكانية اختلاف أسماء صاحب الحساب والوارد ذكره فى الحوالات النقدية.

أهلا بالأشقاء.. العين يتحدى الوحدة للتتويج بالسوبر الإماراتى على ملعب الدفاع الجوى الليلة.. حسين الشحات يحمل آمال بطل الدورى بعد رحيل عمورى.. والوصيف يبحث عن رد الاعتبار بعد الخسارة بسداسية مدوية الموسم الماضى





سيكون ملعب "الدفاع الجوى"، فى الثامنة مساء اليوم، مسرحاً لمباراة العين المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى حسين الشحات ضد الوحدة، فى بطولة كأس السوبر الإماراتى.

جهاز الكسب غير المشروع يتسلم 7 تقارير عن المتهمين فى قضية فساد القمح.. والتقارير تكشف امتلاك المتهمين لـ26 مليون جنيه..وتؤكد وجود شبهة تربح وفساد بعد عدم تطابق ثرواتهم مع إقرارات الذمة المالية

تسلم جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، الأسبوع الماضى 7 تقارير جديدة عن المتهمين فى قضية فساد القمح المتهم فيها 308 متهمين من موظفي وزارتي التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعدد من أصحاب الصوامع والشون والتى تحدد مصادر ثرواتهم وعناصرها حسابيا وهندسيا وزراعيا.