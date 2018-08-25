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مقتل 4 إرهابيين فى محاولة فاشلة لاستهداف الكمين الساحلى بالعريش

السبت، 25 أغسطس 2018 01:42 م
مقتل 4 إرهابيين فى محاولة فاشلة لاستهداف الكمين الساحلى بالعريش قوات الشرطة تحبط محاولة إرهابية لاستهداف كمين العريش
دندراوى الهوارى
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نجحت قوات الشرطة صباح اليوم، السبت، فى التصدى للمجموعة الإرهابية، التى هاجمت الكمين الأمنى بالطريق الساحلى لمدينة العريش، رغم استخدامهم للأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف الأر بى جى، لكن قوات الأمن تصدت بقوة مما أسفر عن مقتل أربعة من العناصر الإرهابية، وفرار باقى الأفراد.

 

وأسفرت العمليات عن العثور على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين، وضبط كميات من الأسلحة الخاصة بهم وهى 4 سلاح آلى، و30 خزنة آلى، وقنابل يدوية جارى حصر عددها ار بى جي، و3 حزام ناسف، و كاميرا لتصوير العمليات الإرهابية، وجهاز موتورولا.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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