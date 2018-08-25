video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مظاهرات بانتظار بابا الفاتيكان فى زيارته لأيرلندا بسبب الانتهاكات الجنسية

السبت، 25 أغسطس 2018 01:02 م
مظاهرات بانتظار بابا الفاتيكان فى زيارته لأيرلندا بسبب الانتهاكات الجنسية بابا الفاتيكان
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن مئات المتظاهرين سيكونون فى انتظار بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس عند زيارته التاريخية إلى أيرلندا والتى تأتى بعد 40 عاما منذ الزيارة البابوية الأخيرة إلى البلاد، وذلك بسبب الفضائح الجنسية التى طالت اسم الفاتيكان فى الفترة الأخيرة. 
 
وأضافت الصحيفة أن كثيرين أعربوا عن رغبتهم فى عدم حضور فاعليات يحضرها البابا ليتركوا المقاعد خالية كشكل من أشكال التظاهر السلمى أثناء زيارته إلى العاصمة دبلن وإلى مقاطعة "كو مايو". 
 
واعتبرت الصحيفة أن البابا فرانسيس سيشهد خلال زيارته دولة شهدت تغيرات اجتماعية ضخمة خلال الأربعة عقود منذ آخر زيارة بابوية فى 1979، عندما أشاد البابا يوحنا بولس الثانى بعلاقة الأمة بالكنيسة الكاثوليكية القوية. 
 
وأوضحت "الإندنبدنت" أن البابا ينوى استغلال الزيارة لمواجهة الفضائح الجنسية المتعلقة بضلوع رجال الدين فى انتهاكات مما ألحق ضررا بالغا فى المؤسسة الدينية، فضلا عن أنه يخطط للقاء عدد من ضحايا الإساءة في اجتماع خاص خلال رحلته.
 
وفى الوقت الذى سيرحب بالبابا آلاف الحجاج الذين أتوا من أماكن مختلفة لحضور الفاعلية، إلا أن زيارته ستشهد كذلك مظاهرات من قبل الغاضبين حيال تعامل الكنسية مع الفضائح المختلفة والتي أضعفت بشكل كبير تأثيرها على المجتمع الأيرلندي.
 
ومن المتوقع أن يظل عدد من المقاعد في المناسبات البابوية فارغًا كجزء من حملة حثت الناس على حجز تذاكر مجانية مع عدم الحضور كشكل من أشكال الاحتجاج الصامت والسلمي لانتقاد "قبضة" الكنيسة الكاثوليكية الخانقة للثقافة والحكومة في إيرلندا.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بابا الفاتيكان يعرب عن آسفة لتجاوزات كهنة ضد أكثر من 1000 طفل خلال عقود

الفاتيكان يواجه أزمة جديدة بسبب الفضائح الجنسية

بابا الفاتيكان

اخبار العالم

دبلن

انتهاكات الفاتيكان الجنسية




لا تفوتك
حكاية "الدائرى الإقليمى" الأطول فى الشرق الأوسط× 11 معلومة و20 صورة

حكاية "الدائرى الإقليمى" الأطول فى الشرق الأوسط× 11 معلومة و20 صورة

وزير التنميه المحلية يصدر قرارا بحظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية

وزير التنميه المحلية يصدر قرارا بحظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية

"يا بيتُ هل هَذى نهايةُ عهدِنا.. يا بيتُ وَدِّعَ بالسلامِ مُسَافِرا".. قوافل الحجيج المتعجلة تودع الكعبة المشرفة بطواف الوداع.. ارتفاع عدد الوفيات لـ 43 حالة.. والعيادات الطبية تستقبل المرضى على مدار 24 ساعة

"يا بيتُ هل هَذى نهايةُ عهدِنا.. يا بيتُ وَدِّعَ بالسلامِ مُسَافِرا".. قوافل الحجيج المتعجلة تودع الكعبة المشرفة بطواف الوداع.. ارتفاع عدد الوفيات لـ 43 حالة.. والعيادات الطبية تستقبل المرضى على مدار 24 ساعة

العالم السرى لأطفال الشوارع.. عصابات منظمة تستغل "الأحداث".. الضحايا لـ"اليوم السابع": التفكك الأسرى والعلاقات غير الشرعية وراء وجودنا فى الشوارع.. ونتعرض لانتهاكات جسدية ونعمل طوال اليوم مقابل علبة كشرى

العالم السرى لأطفال الشوارع.. عصابات منظمة تستغل "الأحداث".. الضحايا لـ"اليوم السابع": التفكك الأسرى والعلاقات غير الشرعية وراء وجودنا فى الشوارع.. ونتعرض لانتهاكات جسدية ونعمل طوال اليوم مقابل علبة كشرى

ليفربول فى مهمة صعبة ضد برايتون قاهر مانشستر يونايتد

ليفربول فى مهمة صعبة ضد برايتون قاهر مانشستر يونايتد

مش بس المواعين.. 5 حاجات ممكن تنضفيها فى غسالة الأطباق

مش بس المواعين.. 5 حاجات ممكن تنضفيها فى غسالة الأطباق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة