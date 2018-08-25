مصادر يمنية تكشف لـ"اليوم السابع" تكوين لجنة تحضيرية "لمؤتمر الخارج"

كتبت - إيمان حنا

قالت مصادر يمنية من حزب المؤتمر الشعبى العام "أكبر أحزاب اليمن"، أن هناك اجتماعات مكثفة لقيادات المؤتمر تجرى منذ أشهر ومستمرة حتى الآن، بين قيادات المؤتمر فى الرياض والقاهرة وأبوظبى بهدف توحيد أطراف حزب المؤتمر.

وذكرت المصادر "لليوم السابع" أنه تم الاتفاق مؤخرا على تشكيل لجنة تحضيرية "لمؤتمر الخارج "تمثل فريقين يضم كل منهما عشرة أعضاء تقريبا أحدهما فريق الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى والآخر فريق أحمد صالح نجل الرئيس الراحل على عبدالله صالح".

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستشكل مناصفة بين الفريقين على أن تعقد اجتماعاتها فى مدينة جدة وبرعاية من المملكة العربية السعودية.

وأوضحت المصادر أن فريق هادى يمثله كل من الرئيس عبدربه منصور هادى ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأحمد العيسى وحسين منصور والشيخ سلطان البركانى ومحمد الشايف والدكتور رشاد العليمى وعثمان مجلى وعوض الوزير وصغير بن عزيز وحافظ معياد.

فيما يمثل فريق أحمد على صالح كل من أحمد نجل الرئيس الراحل على عبدالله صالح وأبوبكر القربى وناصر باجيل وخالد شايف وناجى جمعان وصالح أبوعوجاء وكهلان أبوشوارب وناجى الزايدى وحمود الصوفى.

وحسب المصادر فإن هناك إشكالية فى بعض الأسماء المدرجة فغالبيتهم لم يتم انتخابهم وبعضهم جمدت عضويتهم سابقا كما أن المباحثات مستمرة حول إضافة بعض الأسماء وقوام عدد كل فريق.

وأفادت المصادر، أن الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية جاء بعد فشل سلسلة من اللقاءات؛ وبينت أن اللجنة التحضيرية ستعمل على الإعداد لاجتماع اللجنة الدائمة لانتخاب قيادة مؤقتة للمؤتمر حتى انعقاد المؤتمر العام والذى لم يتحدد موعده بعد والذى من شأنه انتخاب رئيس ونائب رئيس ولجنة عامة وأمناء عموم.

وكشفت المصادر أن تشكيل اللجنة التحضيرية سبقها اجتماعات سرية عقدت بين قيادات المؤتمر فى القاهرة وأبوظبى بمشاركة قيادات من الحزب.