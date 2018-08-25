video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصادر يمنية تكشف لـ"اليوم السابع" تكوين لجنة تحضيرية "لمؤتمر الخارج"

السبت، 25 أغسطس 2018 07:36 م
مصادر يمنية تكشف لـ"اليوم السابع" تكوين لجنة تحضيرية "لمؤتمر الخارج" الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى
كتبت - إيمان حنا
إضافة تعليق

قالت مصادر يمنية من حزب المؤتمر الشعبى العام "أكبر أحزاب اليمن"، أن هناك اجتماعات مكثفة لقيادات المؤتمر تجرى منذ أشهر ومستمرة حتى الآن، بين قيادات المؤتمر فى الرياض والقاهرة وأبوظبى بهدف توحيد أطراف حزب المؤتمر.

 

وذكرت المصادر "لليوم السابع" أنه تم الاتفاق مؤخرا على تشكيل لجنة تحضيرية "لمؤتمر الخارج "تمثل فريقين يضم كل منهما عشرة أعضاء تقريبا أحدهما فريق الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى والآخر فريق أحمد صالح نجل الرئيس الراحل على عبدالله صالح".

 

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستشكل مناصفة بين الفريقين على أن تعقد اجتماعاتها فى مدينة جدة وبرعاية من المملكة العربية السعودية.

 

وأوضحت المصادر أن فريق هادى يمثله كل من الرئيس عبدربه منصور هادى ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأحمد العيسى وحسين منصور والشيخ سلطان البركانى ومحمد الشايف والدكتور رشاد العليمى وعثمان مجلى وعوض الوزير وصغير بن عزيز وحافظ معياد.

 

فيما يمثل فريق أحمد على صالح كل من أحمد نجل الرئيس الراحل على عبدالله صالح وأبوبكر القربى وناصر باجيل وخالد شايف وناجى جمعان وصالح أبوعوجاء وكهلان أبوشوارب وناجى الزايدى وحمود الصوفى.

 

وحسب المصادر فإن هناك إشكالية فى بعض الأسماء المدرجة فغالبيتهم لم يتم انتخابهم وبعضهم جمدت عضويتهم سابقا كما أن المباحثات مستمرة حول إضافة بعض الأسماء وقوام عدد كل فريق.

 

وأفادت المصادر، أن الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية جاء بعد فشل سلسلة من اللقاءات؛ وبينت أن اللجنة التحضيرية ستعمل على الإعداد لاجتماع اللجنة الدائمة لانتخاب قيادة مؤقتة للمؤتمر حتى انعقاد المؤتمر العام والذى لم يتحدد موعده بعد والذى من شأنه انتخاب رئيس ونائب رئيس ولجنة عامة وأمناء عموم.

 

وكشفت المصادر أن تشكيل اللجنة التحضيرية سبقها اجتماعات سرية عقدت بين قيادات المؤتمر فى القاهرة وأبوظبى بمشاركة قيادات من الحزب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. عيد اليمنيين تحت حصار الحوثيين.. ضحكات باكية تغالب طلقات المدافع المدوية.. من صنعاء لتعز مأساة اليمن السعيد فى الأضحى.. الأطفال يرسمون الحنة.. وقلعة القاهرة تتزين.. واليمنيات: "أيش من عيد والقلب جريح!"

ما تفرقه حروب اليمن تجمعه الكعبة.. شاب يلتقى والدته بالحج بعد فراق 7سنوات

افتتاح مركز للتراث الحضرمى فى اليمن

ترامب يهنئ رئيس الوزراء الأسترالى الجديد بعد حلفه اليمن الدستورية

حزب المؤتمر الشعبى العام

اليمن

جدة

المملكة العربية السعودية

الرئيس عبد ربه منصور

اخبار اليمن

احمد على عبدالله صالح




لا تفوتك
أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة