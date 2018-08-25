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السبت، 25 أغسطس 2018 03:27 م
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مصادر أوكرانية: كييف تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبى وحلف الناتو

السبت، 25 أغسطس 2018 03:04 م
مصادر أوكرانية: كييف تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبى وحلف الناتو الناتو
أ ش أ
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أكدت مصادر أوكرانية مطلعة اليوم السبت أن الحكومة تعهدت بقطع كل علاقاتها مع روسيا والسعى إلى اندماج أسرع مع الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى "الناتو".

وفى هذا الإطار .. نسبت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية إلى الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو قوله ، فى كلمته بمناسبة الذكرى السنوية الـ27 لاستقلال بلاده عن الاتحاد السوفيتى : "إننا خلال أربع سنوات من الحرب التى شنتها روسيا ضد أوكرانيا حافظنا على الدولة وعززناها".

وأضاف بوروشينكو : "أن بلاده التى يقطنها 43 مليون نسمة تسعى إلى قطع علاقاتها التى تربطها بالامبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي" .. مؤكدا أن المهمة الرئيسية للجيل الحالى هى جعل الاستقلال أمرا لا رجعة فيه وجعل أوكرانيا عظيمة وقوية دون أى احتمال للعودة إلى مناخ النفوذ الروسي.

وأكد الرئيس الأوكرانى أنه سيقدم مشروع قانون للبرلمان لتحديد أهداف أوكرانيا الاستراتيجية الخاصة بانضمامها للاتحاد الأوروبى وحلف الناتو لأن "هذا الاندماج الضمان الوحيد بنسبة 100 % لاستقلالنا" على حد قوله.

وعلى الصعيد ذاته قد حضر مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون مع القادة العسكريين الأوكرانيين عرضا عسكريا بمناسبة يوم الاستقلال شاركت فيه قوات من الجيوش الغربية.

وقال بولتون - بعد يوم من لقاء نظيره الروسى نيكولاى باتروشيف فى جنيف - : "إن العقوبات على موسكو ستظل سارية حتى حدوث التغيير المطلوب فى السلوك الروسي"..مضيفا أن أوكرانيا لديها الكثير لإنجازه للوفاء بالمتطلبات السياسية والعسكرية لعضوية حلف الناتو وهى الخطوة التى تقول روسيا إنها تعتبرها تهديدا كبيرا لأمنها مما يتطلب استجابة قوية منها.

يُشار إلى أن أوكرانيا تسعى منذ عام 2014 إلى تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو ، وذلك فى مواجهة ضم موسكو لشبه جزيرة القرم والحرب مع القوات الحكومية الأوكرانية فى شرق أوكرانيا.


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