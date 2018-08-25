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السبت، 25 أغسطس 2018 06:47 م
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مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع تجميل كورنيش بلطيم ويستقبل وفد الكنيسة

السبت، 25 أغسطس 2018 06:01 م
مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع تجميل كورنيش بلطيم ويستقبل وفد الكنيسة مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع الاعمال بكورنيش بلطيم
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من تجميل كورنيش مدينة بلطيم، مؤكدا أن كورنيش مدينة بلطيم أصبح صرحا تنمويا سياحيا، يحظى بكثير من المقومات الجمالية والطبيعية من خلال تنمية وتجميل الواجهة الجنوبية للمدينة.

 

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم على استمرارية العمل التنموى والجمالى، والزج بالكثير من المقومات الأساسية لرفع المستوى الخدمى والترفيهى بكورنيش مدينة بلطيم، وذلك بالجوانب الإيجابية كافة والتى ترفع من مستوى الخدمات وتحسين المرافق، والعمل على إيجاد وترسيخ الأهداف التنموية بشتى القطاعات وتمكين المستوى الترفيهى من العمل بشكل صحيح وتذليل المعوقات أمام المواطنين والمترددين للكورنيش ذاته.

 

كما استقبل مساعد محافظ كفر الشيخ، نيافة الأنبا موسى كمال، والقس متى موسى كمال، ووفد من كنيسة مارى جرجس ببلطيم، وبحضور أيسر موسى، سكرتير عام مجلس مدينة بلطيم، وعدد من التنفيذيين بالمركز والمدينة لتقديم التهنئة بالعيد الأضحى المبارك.

 

وأكد أعضاء وفد الكنيسة على أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعا فى جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد ونشارك المسلمين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، مشيرين إلى عمق المشاعر التى تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التى يشهد التاريخ بتماسكها، والتى تساعد الوطن دوماً على اجتياز الصعاب.


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