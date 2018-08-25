مسئول روسى يحذر من تقويض الأمن العالمى بأى عمل استفزازى فى سوريا

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صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى، قسطنطين كوساتشوف، اليوم السبت، بأن العمل الاستفزازى فى سوريا سيؤدى إلى تقويض نظام الأمن العالمى والمؤسسات القانونية.

وقال كوساتشوف لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم، " يبدو أنهم بالفعل يعدون لعمل استفزازى..هذا المخطط هو ما يفعله عادة الأمريكيون فى العالم كله (استفزاز، عمل انتقامى، تصعيد الوضع، تغيير النظام)، على أى مراقب غير متحيز أن يفهم السيناريوهات والمكائد والأهداف الحقيقية لما يحدث".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت أن المدمرة "يو إس إس سوليفان" التابعة للبحرية الأمريكية المزودة بـ56 صاروخ كروز وصلت إلى الخليج، لضرب أهداف فى سوريا، وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن هناك تأكيدات غير مباشرة أن أمريكا تعد مع حلفائها لهجوم عدوانى جديد على سوريا.