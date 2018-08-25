video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول روسى يحذر من تقويض الأمن العالمى بأى عمل استفزازى فى سوريا

السبت، 25 أغسطس 2018 12:19 م
مسئول روسى يحذر من تقويض الأمن العالمى بأى عمل استفزازى فى سوريا بوتين وترامب
أ ش أ
إضافة تعليق

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى،  قسطنطين كوساتشوف، اليوم السبت، بأن العمل الاستفزازى فى سوريا سيؤدى إلى تقويض نظام الأمن العالمى والمؤسسات القانونية.

وقال كوساتشوف لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم، " يبدو أنهم بالفعل يعدون لعمل استفزازى..هذا المخطط هو ما يفعله عادة الأمريكيون فى العالم كله (استفزاز، عمل انتقامى،  تصعيد الوضع، تغيير النظام)، على أى مراقب غير متحيز أن يفهم السيناريوهات والمكائد والأهداف الحقيقية لما يحدث".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت أن المدمرة "يو إس إس سوليفان" التابعة للبحرية الأمريكية المزودة بـ56 صاروخ كروز وصلت إلى الخليج، لضرب أهداف فى سوريا، وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن هناك تأكيدات غير مباشرة أن أمريكا تعد مع حلفائها لهجوم عدوانى جديد على سوريا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بلاد الشام فى مرمى نيران الغرب.. مخطط أمريكى بريطانى جديد لإيقاع سوريا فى فخ الأسلحة الكيميائية.. روسيا تكشف عن عمل استفزازى لاتهام دمشق باستخدام الكيماوى.. مسلحون و8 حاويات كلور يصلون إدلب للمشاركة بالعملية

الخارجية الروسية تحذر واشنطن من الإقدام على خطوات متهورة فى سوريا

بوتين

ترامب

سوريا

روسيا

أخبار العالم اليوم

أخبار عربية




لا تفوتك
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة