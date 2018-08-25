مسؤول أمريكى : قرار الاتحاد الأوروبى منح مساعدات لإيران يبعث "رسالة خطأ "

رويترز

قال مسئول أمريكى كبير، إن القرار الذى اتخذه الاتحاد الأوروبى، بمنح مساعدات تنمية قيمتها 20.7 مليون دولار لإيران، يبعث "رسالة خطأ فى توقيت خطأ"، وحث بروكسل على التعاون مع واشنطن للمساعدة فى إنهاء تهديدات إيران للأمن العالمي.

وقال الممثل الأمريكى الخاص لإيران بريان هوكن فى بيان إن "المساعدة الخارجية من دافعى الضرائب الأوروبيين ترسخ قدرة النظام على تجاهل احتياجات شعبه ويكبت إجراء تغييرات سياسية جادة.

"وجود قدر أكبر من الأموال فى يد آيات الله يعنى مزيدا من الأموال للقيام باغتيالات فى كل تلك الدول الأوروبية". وقال إن هذا القرار "يبعث برسالة خطأ فى توقيت خطأ".