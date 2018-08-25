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محافظ البحيرة: 1000 جنيه إعانة شهرية عام لطالب الصيدلية صاحب العفو الرئاسى

السبت، 25 أغسطس 2018 12:09 م
محافظ البحيرة: 1000 جنيه إعانة شهرية عام لطالب الصيدلية صاحب العفو الرئاسى المهندسة نادية عبده - محافظ البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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فى استجابة سريعة لما نشر فى "اليوم السابع" بتاريخ 23 أغسطس 2018 تحت عنوان (اليوم السابع داخل منزل طالب الصيدلة المفرج عنه ضمن الغارمين.. محمد شحات: والدى تعثر فى سداد الأقساط وسجنت لأننى الضامن.. ويؤكد: قضيت 50 يوما فقط من العقوبة.. ووالدته تشكر السيسى: أنقذ مستقبل ابنى)، قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة صرف إعانة شهرية بقيمة 1000 جنيه لمدة سنة لأسرة محمد شحات عبد العزيز الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر بعد الإفراج عنه بقرار رئاسى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين".

 

وكان الطالب محمد شحات ابن قرية الصبية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، كان الضامن الوحيد لوالده الذى اشترى سيارة "نصف نقل"، ولم يستطع سداد ديونه، ورفعت ضده دعوى قضائية باعتباره الضامن فى إيصالات الأمانة، وصدر ضده حكمًا بالحبس لمدة 3 سنوات حتى شاء الله أن يفرج عنه فى العيد بعد قضاء 50 يومًا داخل السجن ويعود ليقضى أيامه مع أسرته، حيث توجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته التى وعد بها وأوفى.

 

من جانبها ثمنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدة على أنها أدخلت السرور فى قلوب المئات من الأسر المصرية تزامنا مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

 

وقالت محافظ البحيرة، أن التواصل الإنسانى من جانب مؤسسة الرئاسة مع المواطنين يزيد من ثقة المصريين فى قيادتهم الرشيدة ويجمعنا على العمل بإخلاص من أجل الوطن الحبيب مصر، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة أطلقت مبادة " البحيرة بلا غارمات" فى وقت سابق، لافته أن المبادرة تستهدف العفو عن كل الغارمات فى مدى زمنى قصير.

 

كما وجهت نادية عبده، ببحث الحالات الإنسانية مثل الطالب محمد لتقديم الدعم اللازم لهم من خلال المحافظة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية بالمحافظة.


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