محافظة المنوفية تعلن الإنتهاء من استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد

فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، عن جاهزية كافة مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2018 /2019، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف أعمال رفع الإشغالات والنظافة العامة بالمناطق المحيطة بالمدارس حفاظاً على المظهر الحضارى للمحافظة.

كما صرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد عدة إجتماعات مع مديرى عموم المديرية وهيئة الأبنية التعليمية والإدارات التعليمية ومسؤلى التخطيط بالمديرية، للوقوف على حالة المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على أنة تم تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لتتولى المرور على جميع المدارس للت أكد من جاهزيتها من كافة النواحى الإدارية لإستقبال العام الدراسى الجديد، وكذا متابعة الإنتهاء من أعمال الصيانة ومتابعة نظافة المدارس من الداخل "الأفنية - الفصول الدراسية – الطرقات – حجرات الأنشطة – دورات المياة".

وأكد السكرتير العام، حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على الاهتمام بتطوير العملية التعليمية بكل عناصرها سواء من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة أو الأبنية والمعدات والمستلزمات المطلوبة لرفع كفاءة التعليم، وكذا بث روح الإنتماء والوطنية فى نفوس الطلاب لبناء وطن قوى يعتمد على عقول أبنائه وسواعدهم فى صنع حضارتهم.