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مجهول يسرق محل بإمبابة وكاميرات المراقبة ترصد لحظة السرقة

السبت، 25 أغسطس 2018 12:00 ص
مجهول يسرق محل بإمبابة وكاميرات المراقبة ترصد لحظة السرقة مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهم بسرقة 10 آلاف جنيه من محل بإمبابة، حيث استغل المتهم انشغال العاملين بالمحل واستولى على المحل وفر هاربا، إلا أن كاميرات المراقبة تمكنت من رصده، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا من صاحب محل يفيد اكتشافه سرقة مجهول لمبلغ 10 الاف جنيه من المحل الخاص به، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم انتهز فرصة انشغال عمال المحل واستولى على النقود من مكتب المدير المسئول وفر هاربا.

وبفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، تبين أن اللص شاب فى العقد الثالث من عمره، وجارى تكثيف التحريات لكشف هويته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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