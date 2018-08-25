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مباحث الجيزة تكثف جهودها للتوصل للمتورطين فى سرقة توك توك بالهرم

السبت، 25 أغسطس 2018 10:28 ص
مباحث الجيزة تكثف جهودها للتوصل للمتورطين فى سرقة توك توك بالهرم توك توك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بالاعتداء على سائق وسرقة التوك توك الخاص به بالإكراه فى الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من سائق أفاد فيه أنه أثناء قيادته التوك توك الخاص به، استوقفه عدد من الأشخاص واستولوا على التوك توك بالإكراه بعد الاعتداء عليه بالضرب وفروا هاربين.

وذكر شهود عيان أن المتهمين اصطحبوا فتاة كانت تستقل التوك توك خلال هروبهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات وحقيقة الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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